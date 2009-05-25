Разработка каталога автозапчастей.

Требуется разработать или вытянуть с этого сайта http://www.elcats.ru/ford/Default.asp?uid=2BBD9D0B-B448-4932-99D6-643EB1A1554E& , часть каталога по запчастям Ford, интересуют только две марки

Ford Focus I ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=10 )

и

Ford Focus II ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=12 )

После разработки его нужно будет поставить и настроить на моем сайте, чтобы он работал.

Жду предложений по срокам и ценам.

Если есть необходимость могу предоставить каталог в электронном виде!!!

Заранее благодарен.