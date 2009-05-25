Нужно установить кликабельную ссылку в дополнительном поле (указывается при регистрации) на форуме IPB.
Разработка каталога автозапчастей.
Требуется разработать или вытянуть с этого сайта http://www.elcats.ru/ford/Default.asp?uid=2BBD9D0B-B448-4932-99D6-643EB1A1554E& , часть каталога по запчастям Ford, интересуют только две марки
Ford Focus I ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=10 )
и
Ford Focus II ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=12 )
После разработки его нужно будет поставить и настроить на моем сайте, чтобы он работал.
Жду предложений по срокам и ценам.
Если есть необходимость могу предоставить каталог в электронном виде!!!
Заранее благодарен.
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