Разработка каталога автозапчастей.

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Завершен7 заявок196 просмотров

Требуется разработать или вытянуть с этого сайта http://www.elcats.ru/ford/Default.asp?uid=2BBD9D0B-B448-4932-99D6-643EB1A1554E& , часть каталога по запчастям Ford, интересуют только две марки

Ford Focus I ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=10 )

и

Ford Focus II ( http://www.elcats.ru/ford/group.asp?catid=12 )

После разработки его нужно будет поставить и настроить на моем сайте, чтобы он работал.

Жду предложений по срокам и ценам.

Если есть необходимость могу предоставить каталог в электронном виде!!!

Заранее благодарен.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Иван отлично и в срок справился с поставленной задачей, большое спасибо! Будем и дальше продолжать работать.
Все ок

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад