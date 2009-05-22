Настройка сайта

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки224 просмотра

Регулярное программирование (работы по ТЗ) существующих сайтов www.only4me.ru и www.panty.ru

Сайsт построенs на 1С Битрекс.

Работа по совершенствованию навигации, коррекция контента, написания скриптов по обработке базы данных.Работы по SEO.

Требуется программист проживающий в Санкт-Петербурге,

встреча в офисе 2 раза в неделю график свободный.

Обучение засчет фирмы.

З/п 10 000 – 20 000 рублей

Оплата по факту (в зависимости от объема завершенных работ).

16 лет назад
SPb
56 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров