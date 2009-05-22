Здравствуйте, необходимо установить готовый дизайн и настроить его(движок моего сайта 100% аналог сайта http://eburgclub.ru)+много работы по настройке самого сайта (модули, апгрейты).САМОЕ главное-это комплексный подход к работе,то есть сделать из сайта полноценный интернет проект,настроить,улучшить,предложить и реализовать идеи чтобы все было отлично, протестировать,ну вобщем я думаю Вы поняли о чем идет речь и какую работу необходимо проделать чтобы на выходе получить по настоящему стоящий проект. Оставляйте контактные данные+цена,подробности при переписке, с самым достойным кандидатом свяжемся сами.