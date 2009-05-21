Исправление багов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Требуется опытный PHP програмист для исправления багов в корзине готового онлайн магазина и подключения к процессингу. Вся информация будет предоставлена. Важны сроки и качественная работа. Более детальная информация в привате.

PHP
16 лет назад
techvector
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

renskiy
Ринат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

renskiy
Ринат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад