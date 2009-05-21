Создание merchant плагина для CMS(joomla,oscomm.)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок209 просмотров

Нужно сделать мерчант плагин к одной плат. системе. для нескольких самых популярных CMS.

Оплата по каждому плагину отдельно. Предлагайте цену и вид CMS.

Joomla, oscommerce. итд

Цена: 600р. за 1 плагин.

osCommerce v.2.2

osCommerce v.2.2 VaM Edition

1C-Bitrix

NetCat

CMS Joomla

CMS Drupal

CMS Ubercart

DrupalJoomla
16 лет назад
alikseva
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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