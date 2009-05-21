Есть сайт на Joomla 1.5.10 Нужно сделать такой раздел, чтоб пользователи могли забивать свое время. Выглядит это так: Я в админке прописываю свободное свое время, можно без админки, в файле каком то. ...
Создание merchant плагина для CMS(joomla,oscomm.)
Нужно сделать мерчант плагин к одной плат. системе. для нескольких самых популярных CMS.
Оплата по каждому плагину отдельно. Предлагайте цену и вид CMS.
Joomla, oscommerce. итд
Цена: 600р. за 1 плагин.
osCommerce v.2.2
osCommerce v.2.2 VaM Edition
1C-Bitrix
NetCat
CMS Joomla
CMS Drupal
CMS Ubercart
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Задача проста нарисовать часы как на принтскрине, интересна цена и срокВеб-программирование23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить систему приема платежей «HandyBank» на сайт. Порядок формирования платежей происходит через терминалы «ЭЛЕКСНЕТ». Во вложении Т.З., дополнительная информация после ответа.Завершен16 лет назад
Здравствуйте. Нужно посмотреть почему медленно загружается сайт luxwatchesточкару. В опере, мозилле, файрфоксе все ок. Но в интернет эксплоэре грузится по пол часа. Загрузка главной страницы больше 5 секунд, переходы в страницах каталога занимают от ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Имеются: - готовые свёрстанные шаблоны -html -подробное техническое задание в приложении. Нужен: -опытный специалист -чёткие сроки -чёткая стоимость -портфолио с рекомендациями В топике ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется создать скрипт расстановки ссылок. Админ-часть 1. Раздел для занесения страниц, на которых стоят ссылки, 2. Раздел для создания ссылок — три текст ареа (текст до ссылки, текст для ...Закрыт16 лет назад
Система мониторинга цен на ассортимент магазина через Yandex Market. Подробнее – в ТЗ. Первоначальный бюджет не ясен. Хотелось бы услышать предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется сделать поправки на сайте www.zarplata.uzВеб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: Парсинг по списку товарных карточек с Яндекс Маркет Исходника файла для парсера из которого будут браться данные, что надо парсить: Первый вариант исходника файла для парсера ...Завершен16 лет назад
ВОт магазин http://tvboom.kz/index.php Это шопскрипт Премиум ВОт например товар http://tvboom.kz/index.php?productID=148 Тут описание идет сплошным текстом, потому что там хтмл разметка, и надо везде ставить Задача поставить туда визуальный ...Завершен16 лет назад