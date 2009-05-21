Cкрипт расстановки ссылок

Требуется создать скрипт расстановки ссылок.

Админ-часть

1. Раздел для занесения страниц, на которых стоят ссылки,

2. Раздел для создания ссылок — три текст ареа (текст до ссылки, текст для ссылки, текст после ссылки) во всех текстареа должна быть возможность случайной генерации текст из подстановок типа {один|два|три|...|и до бесконечности}

3. Подбор страниц для ссылок, рандомайз вариант. когда ставишь необходимое количество страниц и скрипт сам рандомайзом их расставляет, а также вручную. Необходимо что бы можно было совместить эти варианты, возможно для этого стоит сделать чекбоксы.

Сайт-часть

Код для вставки на страницы, который и будет выводить эти ссылки.

Сроки 2 дня.

Бюджет 300 Я.Денег (внимание! только яндекс.деньги!!!)

Условия работы:

Перевожу 150 рублей, вы работаете, показываете на своём сервере результаты, я принимаю, перевожу 150 с протекцией, получаю от вас код и инструкции по установке, отдаю проекцию, обмениваемся отзывами.