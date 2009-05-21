Шаблон для ShopCMS или WebAsyst Shop-Script

Разработать (или переделать стандартный ) шаблон (морду) для CMS Интернет магазина.

ShopCMS или WebAsyst Shop-Script

шаблон должен поддерживать стандарт xhtml (для мобльных телефонов)

Прекрасный пример нужного шаблона http://wap.shop.cityclub.com.ua/

сам магазин http://www.shop.cityclub.com.ua/

CMS - только бесплатные или нул.

Так как я еще не выбрал какой именно CMS ставить - принимаются любые варианты.

ГЛАВНОЕ чтобы магазин можно было адаптировать для просмотра с мобильных устройств.

Цена до 50 у.е. Не больше.

P.S. в WebAsyst Shop-Script есль версия для КПК - но она не подходит для большенства мобильных телефонов. ее можно взять за основу и переделать