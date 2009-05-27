Php скрипт просмотра фото на сайте

Имеется ftp http://club.lr.ru/ftp/ куда пользователи заливают свои фото. Нужно написать php скрипт , который, будучи размещенным на отдельной странице, будет:

- сканировать нужную ветку (папку пользователя)

- находить в папке и подпапках все фото (только фото)

- выводить список подпапок с количеством фоток в них

- при переходе в папку с фотками - показывать превьюшки

- при клике по фотке - увеличивать фото до размера экрана юзера (скрипт highslide с галереей)

- генерировать ссылку на скачивание оригинала

Превьюшки генерируются при первом просмотре и сохраняются в отдельной папке. Дизайн должен настраиваться (CSS), параметры скрипта - вынесены в отдельный файл или в заголовок файла. Код - прокомментирован. В стоимость включена поддержка (месяц). В дальнейшем возможна доработка (запись картинок в БД, рейтинг, количество просмотров, комментарии и тп - в сторону норамльной галереи)

Срок - 4 дня, сумма - 1700wmr (обсуждается)