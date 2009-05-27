Php скрипт просмотра фото на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок280 просмотров

Имеется ftp http://club.lr.ru/ftp/ куда пользователи заливают свои фото. Нужно написать php скрипт , который, будучи размещенным на отдельной странице, будет:

- сканировать нужную ветку (папку пользователя)

- находить в папке и подпапках все фото (только фото)

- выводить список подпапок с количеством фоток в них

- при переходе в папку с фотками - показывать превьюшки

- при клике по фотке - увеличивать фото до размера экрана юзера (скрипт highslide с галереей)

- генерировать ссылку на скачивание оригинала

Превьюшки генерируются при первом просмотре и сохраняются в отдельной папке. Дизайн должен настраиваться (CSS), параметры скрипта - вынесены в отдельный файл или в заголовок файла. Код - прокомментирован. В стоимость включена поддержка (месяц). В дальнейшем возможна доработка (запись картинок в БД, рейтинг, количество просмотров, комментарии и тп - в сторону норамльной галереи)

Срок - 4 дня, сумма - 1700wmr (обсуждается)

CSSPHP
16 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
1 день
Отличная работа - все сделано быстро и качественно. Буду обращаться!
Задача была поставлена четко, и выполнена в срок. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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