Переделка Java-апплета

Мне очень повезло, что за мой заказ взялся Алексей. Я имел только общие представления о том, что должно получиться в результате. Поэтому Алексей фактически выполнил несколько проектов последовательно приближаясь к нужному результату. При этом с его стороны не было и намёка на какое-либо недовольство или протестов по поводу моих многочисленных просьб и уточнений. Моё впечатление: это блестящий специалист, для которого нет неразрешимых задач.