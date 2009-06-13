Переделка Java-апплета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок250 просмотров

Имеется апплет в виде чёрно-белого чертежа, состоящего из множества одиночных фрагментов окружностей вращающихся со сдвигом фаз с периодом около 4 секунд. Необходимо его модернизировать: увеличить количество окружностей, изменить их диаметр и период вращения и добавить на этот фон новый объект частью неподвижный, частью синхронно движущийся с окружностями.

Java
16 лет назад
vlvo
75 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

_bj_
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Мне очень повезло, что за мой заказ взялся Алексей. Я имел только общие представления о том, что должно получиться в результате. Поэтому Алексей фактически выполнил несколько проектов последовательно приближаясь к нужному результату. При этом с его стороны не было и намёка на какое-либо недовольство или протестов по поводу моих многочисленных просьб и уточнений. Моё впечатление: это блестящий специалист, для которого нет неразрешимых задач.
Никаких проблем с постановкой задачи и оплатой не возникло. Рекомендую.

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_bj_
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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