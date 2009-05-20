Модуль приватного общения пользователей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт27 заявок286 просмотров

Нужно разработать только модуль (без дизайна) приватного общения между пользователями ресурса. Модуль должен работать сам по себе, т.е. без дополнительной интерграции на сайт. Суть модуля заключается в приватной переписке как на форумах посредством "ЛС".

16 лет назад
MaxTitova
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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