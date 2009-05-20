Добавить возможность создавать комментарии для ссылок подвергающихся автосабмиту.
Модуль приватного общения пользователей
Нужно разработать только модуль (без дизайна) приватного общения между пользователями ресурса. Модуль должен работать сам по себе, т.е. без дополнительной интерграции на сайт. Суть модуля заключается в приватной переписке как на форумах посредством "ЛС".
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