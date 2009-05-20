Модуль для DLE + доработка

Написание модуля mp3 архива

- С возможностью скачивания аудио файлов

- Сортировка по категориям

- Прослушивание он лайн

- Вывод формата\длительность\битрейт

Есть подобный модуль тут http://vrelaxe.ru/archiv_music/1.html можно доработать\переделать его.

Доработка, сделать дополнительное поле в профиле(при регистраций).

Но при этом не нужно использовать функцию DLE дополнительные поля.

То есть сделать копию поля например icq, но не через дополнительные поля.