Вписать скрипт новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки235 просмотров

Добрый вечер.

Требуется программист для доработок

http://sagy.ru/

Для начало нужно вписать в админ панель любой скрипт новостей с RSS и выводить анонс последний новости на месте этих слов

"Добро пожаловать!

...

...

...

"

С вас цена, ориентируюсь только на нее.

16 лет назад
Zellegius
Алексей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров