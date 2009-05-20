Нужен специалист который разбирается в wordpress. При переносе сайта на новый хостинг что-то неправильно перенес, выдает ошибку. Для просмотра ошибки, которую выдает скрипт, авторизируйтесь по ссылке: ...
Скрипт для наполнения Dle
Скрипт для наполнения Dle
Тз в аське
стучим 622997
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна консультация по джумле на примере моего сайта. В т.ч. инересует консультация по натяжке дизайна. В ПРИВАТ ПИСАТЬ НЕ НАДО - СРАЗУ ИГНОР. Все предложения оставляем тут. Укажите цену за час ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Задача: есть сайт, живой и работоспособный, но морально устаревший. Требуется привести его в порядок: частичный редизайн на основе согласованного бренд-бука и вашего креатива, программирование новых модулей и функциональности - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Сейчас я приведу описание самых сложных моментов в реализации нужного мне сайта. 1. Мне нужно, чтобы пользователи сайта через его интерфейс (в своих профилях) могли общаться, как по скайпу (то есть интерфейс профилей будет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт umls.ru. В ie7 и ff все показывается как надо, в ie6 все плывет. Надо подправить верстку для этого браузера. Сайт на CMS, для этого надо подредактировать 2 файла темы оформления.Завершен16 лет назад
Создание аналога GRAND CASINO + Доп. новые игрыВеб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется написать PHP скрипт. ТЗ: www.y020207.narod.ruВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
В кратце: Необходимо, прикрутить флешку определённым (подробности в аську) образом на сайт платформа Webasyst РS. Пожалуйста кто не знает платформу WEBASYST не беспокоить, там путанный код. ICQ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Имеется сайт с видеороликами. Сейчас в адмике, чтобы добавить новую картинку (превюшку для ролика) указывается картинка с жесткого диска. Надо сделать, чтобы указывался URL откуда сграбить картинку (превьюшку). Скрипт должен сохранить ...Завершен16 лет назад
Есть сайт знакомств(dating pro).на него залито почти 2000 анкет.требуется иммитатор присутствия посетителей на сайте.Закрыт16 лет назад