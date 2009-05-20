Исправить в скрипте добавление картинки в галерею

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Завершен3 заявки135 просмотров

Имеется сайт с видеороликами.

Сейчас в адмике, чтобы добавить новую картинку (превюшку для ролика) указывается картинка с жесткого диска.

Надо сделать, чтобы указывался URL откуда сграбить картинку (превьюшку). Скрипт должен сохранить её на сервере. Ресайзить картинку ненадо.

16 лет назад
ezz
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qvgroup
Qvgroup 
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qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад