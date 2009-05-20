Необходимо написать скрипт статьи

Есть сайт на нем установлен скрипт "Каталог организаций и фирм"(http://vkaragande.info/)

В нем нет каталога статей. Мне необходим каталог статей такого вида: Блок меню с категориями, при выборе категории список статей с маленькими изображениями(100x100) и немного описания. Желательно при добавлении статьи редактор для более удобного добавления статьи. И еще разделение статей на страницы.

Сайт для работы: www.topsvadba.ru

Так же интересует дизайн свадебной тематике + верстка на этот скрипт.