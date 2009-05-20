Вывод новостей под DLE

Имеется сайт http://culonline.com.ua

DLE 7.5

Каждая новость на сайте - это книга в ПДФ.

Надо сделать так чтобы эта книга открывалась в отдельном окне, без адресной строки, без тулбара, без меню, то есть без ничего, тупо ПДФ в окне браузера (чтобы самый просто юзверь не мог узнать адрес этого файла)

Или же другим путем решить проблему наличия книг в ПДФ на сайте, т.е. запретить их открывать по ссылке, а разрешить только по клику из новостей на сайте.

Более подробно в аську 251983702.

Оставляйте свои предложения и цены.