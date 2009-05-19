Модуль оплаты для phpprobid 6.5. По образцу модулей входящий в phpprobid. Возможности:Пополнение своего аккаунта на аукционе, Оплата На прямую продавцу лота на его кошелек в ПС, оплата на аккаунт в аукционе, вывод средств с баланса по заявке, система статистики по работе модуля, конфигурирование работы модуля из админки phpprobid, а кошельков продавцов из их личного кабинета. Системы Webmoney, RBKMoney, Yandexденьги, robokassa.ru.

Выполнено должно быть в начале июЛя, тогда же прием работы и расчет. Объясняется это тем что сейчас уезжаю в отпуск, по срокам думаю достаточно времени. )))

Прежде чем браться подумайте сможете ли. Устал от уродов которые хватаются за любой проект а потом пропадают, таких просьба не беспокоится, как впрочем и тех у кого нет положительных отзывов и ... впрочем срок регистрации в веблансе роли не играет, но условия, если у вас срок регистрации менее 6 месяцев будут моими.

По оплате, если 250 буказоидов для вас реально мало за такую работу готов обсудить и другие суммы