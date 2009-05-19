Есть Букмейкер, который регулярно меняет линию в xml формате. Есть хостинг с Mysql Необходимо разработать скрипт (php,perl) переодически (раз в 10мин) запрашивающий линию и записывающий изменения коэфициентов в базу данных (модуль 1) ...
Модуль оплаты для phpprobid 6.5
Модуль оплаты для phpprobid 6.5. По образцу модулей входящий в phpprobid. Возможности:Пополнение своего аккаунта на аукционе, Оплата На прямую продавцу лота на его кошелек в ПС, оплата на аккаунт в аукционе, вывод средств с баланса по заявке, система статистики по работе модуля, конфигурирование работы модуля из админки phpprobid, а кошельков продавцов из их личного кабинета. Системы Webmoney, RBKMoney, Yandexденьги, robokassa.ru.
Выполнено должно быть в начале июЛя, тогда же прием работы и расчет. Объясняется это тем что сейчас уезжаю в отпуск, по срокам думаю достаточно времени. )))
Прежде чем браться подумайте сможете ли. Устал от уродов которые хватаются за любой проект а потом пропадают, таких просьба не беспокоится, как впрочем и тех у кого нет положительных отзывов и ... впрочем срок регистрации в веблансе роли не играет, но условия, если у вас срок регистрации менее 6 месяцев будут моими.
По оплате, если 250 буказоидов для вас реально мало за такую работу готов обсудить и другие суммы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $5
Итак? т.к. я плохо пока еще разбираюсь в дле, вам надо на сайте kotof.ru: просто создать 3 подкатегории: ------ Подключить модули (баннерный, модуль наград) -------------------------- поставить возле кнопочки ЛайвИнтернет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
В общем нужен нормальный работающий движок скандинавского аукциона. В качестве оплаты я дам скрипт онлайн обменника эл валют. (смартекс) Писать только тем кому интересно данное предложение!!!Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Приведу пару примеров- 1. Имеется сервер мп3. Надо написать такой скрипт, чтоб он брал с него мп3 и как бы был на моём сайте... 2.Написать скрипт, который бы перекопировал с одного ...Завершен16 лет назад
- $1500
Есть сайт на китайском языке нужно сделать скрипт автоперевода на русский чтобы страницы сайта можно было читать на русском с сохранением разметки и графики оригинального сайта делается в целях ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создание простейшего интернет-магазина под уе сформированную базу. Аналог такого проета уже есть, может быть предоставлен для примера. PHP. Необхоима корзина покупателя, личная карточка покупателя, поле регистрации, легкое оформление, счетчик не требуется. Срок выполнения заказа ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужно написать систему распределения трафика к уже работающим скриптам. Суть распределения трафика в универсальности, не мешая работе оригинальных скриптов. скрипты php и cgi. Принцип действия: создается контейнер - файл ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Макеты сверстаные уже готовые .html предоставлю От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто ...Завершен16 лет назад
- $100
NBA LIVE 08. 1 существует база данных игроков данной игры(имя фамилия, рост, вес, фото и около 15 цифровых характеристик каждой способности игрока, например бросок 90, скорость 85, пас 75). необходимо отображение всей этой ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад