Тем, кто уже видел этот проект (ТЗ) вчера: предыдущее ТЗ было упрошено, убрали запись видео, оставили только звук! Необходимо реализовать средствами флеша (_без использования медиа-сервера типа Red5_) запись звука с микрофона с ...
Разработка веб базы данных для стат он-лайн игры
NBA LIVE 08.
1 существует база данных игроков данной игры(имя фамилия, рост, вес, фото и около 15 цифровых характеристик каждой способности игрока, например бросок 90, скорость 85, пас 75). необходимо отображение всей этой базы в браузере, причём по командам и с возможностью редактирования характеристик.
2 После инлайн игры выдаётся файл со статистикой игроков 2-х команд( т.е. такой то игрок набрал 10 очков сделал 5 передач и т.д. всего около 15 данных.) необходима загрузка из этого текстового файла и отображение результата матча со статистикой.
грубо говоря:
игроки с 15-ю характеристиками должны сортироваться по любой из этих характеристик
и игроки со своей статистикой за матч 15 элементов, тоже должны сортироваться по любому из элементов, в сумме за все игры.
кажется сложным, но на самом деле элементарно)
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