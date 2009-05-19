Разработка веб базы данных для стат он-лайн игры

NBA LIVE 08.

1 существует база данных игроков данной игры(имя фамилия, рост, вес, фото и около 15 цифровых характеристик каждой способности игрока, например бросок 90, скорость 85, пас 75). необходимо отображение всей этой базы в браузере, причём по командам и с возможностью редактирования характеристик.

2 После инлайн игры выдаётся файл со статистикой игроков 2-х команд( т.е. такой то игрок набрал 10 очков сделал 5 передач и т.д. всего около 15 данных.) необходима загрузка из этого текстового файла и отображение результата матча со статистикой.

грубо говоря:

игроки с 15-ю характеристиками должны сортироваться по любой из этих характеристик

и игроки со своей статистикой за матч 15 элементов, тоже должны сортироваться по любому из элементов, в сумме за все игры.

кажется сложным, но на самом деле элементарно)