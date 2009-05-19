Написание ТЗ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок163 просмотра

Есть наработки по ТЗ, нужно

1) систематизировать (содержание там, страницы, сноски источников, если надо и пр...)

2) привести то что есть в нормальный и логический вид

3) дополнить чего не хватает, о чем я мог забыть или посчитать само собой разумеющимся

4) вытащить из меня логику, если, опять же, я про что-то забыл

примерно так...

стучать в асю: 216-759-260

От человека нужна гарантия неразглашения ТЗ, ибо идеи стоят дорого, этот человек сможет принять участие в разработке игры и, соответственно, потом, получать небольшой, но стабильный заработок от игры.

По поводу оплаты, жду предложений, но думаю что это будет в районе ДО двух тысяч, есессно деревянных (оплата WMR через терминалы или переводом с кошелька)

16 лет назад
EvelRus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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