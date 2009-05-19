Необходимо доработать и прикрутить сайт на cms, предпочтительно на Wordpress, но пойдут и другие cms (Drupal, Joomla и т.д., т.е. здесь у вас, в принципе, свобода выбора). Есть набор html страниц, а также полностью ...
Написание ТЗ сайта
Есть наработки по ТЗ, нужно
1) систематизировать (содержание там, страницы, сноски источников, если надо и пр...)
2) привести то что есть в нормальный и логический вид
3) дополнить чего не хватает, о чем я мог забыть или посчитать само собой разумеющимся
4) вытащить из меня логику, если, опять же, я про что-то забыл
примерно так...
стучать в асю: 216-759-260
От человека нужна гарантия неразглашения ТЗ, ибо идеи стоят дорого, этот человек сможет принять участие в разработке игры и, соответственно, потом, получать небольшой, но стабильный заработок от игры.
По поводу оплаты, жду предложений, но думаю что это будет в районе ДО двух тысяч, есессно деревянных (оплата WMR через терминалы или переводом с кошелька)
Заявки фрилансеров
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