Сделать админку + базы+ ajax

Огромное спасибо Валентину. Сделал все быстро ..а самое главное качественно. Сходу понимает что хочет клиент, если клиент и объяснить толком не может..Вообщем 10 с плюсом ..Рекомендую всем. Делал мне полностью программную часть сайта админку на cms mOdx + установка всего это..