Сделать админку + базы+ ajax

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок235 просмотров

Добрый День! Есть сверстаный дизайн. нужно прикрутить или сделать понятную админку, и чтобы все фото были на скрипте или лайт бокс или аякс .... Жду Ваших предложений по цене.

AJAX
16 лет назад
sergei10
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
Огромное спасибо Валентину. Сделал все быстро ..а самое главное качественно. Сходу понимает что хочет клиент, если клиент и объяснить толком не может..Вообщем 10 с плюсом ..Рекомендую всем. Делал мне полностью программную часть сайта админку на cms mOdx + установка всего это..
Адекватный заказчик в полном смысле этого слова, четкое ТЗ, своевременная оплата,с пониманием относится к превышению сроков. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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