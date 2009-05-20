Парсер yandex.market

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок296 просмотров

Требуется парсер описания товара с Яндекс-Маркет.

Результат в csv файл и фото.

Поля:

Наименование; Краткое описание; Полное описание; Цена; Фото.

(аналог полей CMS Shop-Script).

Готовые решения приветствуются.

16 лет назад
sibilev
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Приобрел программу. Программа полностью подходит под мои требования, Исполнителем была дана подробная консультация. Также дан доступ к Вэб-скрипту с тем-же функционалом, возможно приобрету и скрипт. Спасибо Исполнителю за помощь!
Спасибо за покупку! Приятно иметь дело с деловым человеком! Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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