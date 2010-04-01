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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
Оперативно и полностью по тз. очень доволен. Рекомендую.
$25
10 баллов
14 лет назад
Ответный отзыв
Евгений сам программист, поэтому работать с ним легко. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
$20
10 баллов
14 лет назад
Качественная работа. Дорого, но очень хорошо. Мне понравилось
Ответный отзыв
Надёжный, деловой человек. Сотрудничество прошло легко и успешно. Оплата поступила моментально как отдал программу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
14 лет назад
Получил качественный продукт, второй раз работаю и доволен.
Ответный отзыв
И снова, плодотворное сотрудничество с Борисом. Хочу отметить, что с Борисом легко общаться.
$50
10 баллов
14 лет назад
Отлично! быстро и то что нужно без всяких доработок!
Ответный отзыв
Интересная задачка, моментальная оплата, сотрудничеством доволен.