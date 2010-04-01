efiman38

Ефим efiman38

 
56 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Базы данных: MS SQL Server

Приложения: C#, VB.NET

Web приложения: ASP.NET

Email: [email protected]

Телефон: 8-916-357-99-54

Отзывы заказчиков
TutorD
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Скрипт для Photoshop – автоматизация кадрирования
Оперативно и полностью по тз. очень доволен. Рекомендую.
eliasbowmann
Боуман 
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
$25
10 баллов
14 лет назад
Sendspace.com auto uploader
Быстро сделал и качественно и то что требовалось на нужном мне VB.NET. буду с ним дальше работать.
Евгений сам программист, поэтому работать с ним легко. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
Ответный отзыв
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Требуется конвертер для фото
Качественная работа. Дорого, но очень хорошо. Мне понравилось
Надёжный, деловой человек. Сотрудничество прошло легко и успешно. Оплата поступила моментально как отдал программу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Код на C# для выбора категорий на avito.ru
Получил качественный продукт, второй раз работаю и доволен.
И снова, плодотворное сотрудничество с Борисом. Хочу отметить, что с Борисом легко общаться.
Ответный отзыв
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Кусок кода на C# для webbrowser
Отлично! быстро и то что нужно без всяких доработок!
Интересная задачка, моментальная оплата, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв