Код на C# для выбора категорий на avito.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок263 просмотра

При подаче объявления на avito.ru есть выбор основной категории и выбор дополнительной - из стандартных combobox`ов. Требуется написать код на C# так, чтобы можно было программно задавать нужные категории.

P.S. сама страница avito.ru - загружена в стандартный WebBrowser

P.P.S. поясняю, нужно на C#: загрузить avito.ru в WebBrowser и программно выбрать какие-либо значения в обоих combo-box`ах на странице размещения объявления.

15 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

efiman38
Ефим 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Получил качественный продукт, второй раз работаю и доволен.
И снова, плодотворное сотрудничество с Борисом. Хочу отметить, что с Борисом легко общаться.

Заявки фрилансеров

efiman38
Ефим 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад