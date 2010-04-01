Код на C# для выбора категорий на avito.ru

При подаче объявления на avito.ru есть выбор основной категории и выбор дополнительной - из стандартных combobox`ов. Требуется написать код на C# так, чтобы можно было программно задавать нужные категории.

P.S. сама страница avito.ru - загружена в стандартный WebBrowser

P.P.S. поясняю, нужно на C#: загрузить avito.ru в WebBrowser и программно выбрать какие-либо значения в обоих combo-box`ах на странице размещения объявления.