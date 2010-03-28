Очень оперативно поправить flash

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Закрытнет заявок158 просмотров

Здравствуйте,

Надо очень оперативно поправить flash часов.

В данной версии не был учтен переход на летнее время.

Результат должен быть в иходнике + swf.

15 лет назад
a10
52 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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