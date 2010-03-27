Биржа кредитов

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Закрыт5 заявок136 просмотров

Требуется сделать биржу кредитов. Ничего сложного нет, расскажу саму суть.

При заходе на сайт, стоит калькулятор, вот аналог http://www.jetcredits.ru/index.php?page=buycredits. После оплаты WebMoney или желательно под RoboxChange заточить, поступает заявка на отправку кредитов на указанный id.

icq 7576962

В личке не отвечаю!

15 лет назад
h-o-s-t
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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