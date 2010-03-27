При вводе цифр в определенные текстовые поля должно подгружаться соответствующее введенной цифре количество текстовых полей, это раз, потом нам надо подсчитать некоторые данные во введенных формах, такой себе калькулятор, я подробно объясню исполнителю. ...
Биржа кредитов
Требуется сделать биржу кредитов. Ничего сложного нет, расскажу саму суть.
При заходе на сайт, стоит калькулятор, вот аналог http://www.jetcredits.ru/index.php?page=buycredits. После оплаты WebMoney или желательно под RoboxChange заточить, поступает заявка на отправку кредитов на указанный id.
icq 7576962
В личке не отвечаю!
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