Filemanager для ckeditor'a

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок92 просмотра

Нужно докрутить filemanager для ckeditor'a. (http://labs.corefive.com/Projects/FileManager/) Он стоит но нет привязки к кнопам ckeditor'a

15 лет назад
JamalAbu
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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