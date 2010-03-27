Нужно сделать proxy-скрипт на perl. Цену проговорим после ознакомление с ТЗ. ТЗ - высылается кандидатам
Filemanager для ckeditor'a
Нужно докрутить filemanager для ckeditor'a. (http://labs.corefive.com/Projects/FileManager/) Он стоит но нет привязки к кнопам ckeditor'a
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