Функционал портала определен в техническом задании. Документ будет выдан на ознакомление исполнителю после онлайн собеседования. Требование к исполнителю: профессиональный уровень, серьезное ответственное отношение к делу. С нашей стороны: Достойная оплата за результат.
Скопировать меню с сайта.
Здравствуйте.
Вот здесь http://demo.rockettheme.com/oct09/typography/rokcandy-examples расположено меню и поисковая строка. Мне нужна сверстанная копия. Проще говоря, мне нужен html файл с приаттаченными нужными файлами разложенными по папкам (js, style, img). Я на локальной машине запускаю файл и вижу точную копию данного меню. Обратите внимание что меню со всеми уровнями вложенности. ТОЧНАЯ КОПИЯ. Если испоьзуются другие шрифты, то чтобы и они подгружались. Далее. Попробуйте воспользоваться поисковой строкой, ну, напишите там хотя бы слово Style. Обратите внимание, как отображаются результаты поиска. В общем мне это тоже надо.
И прошу вас, скопировать казалось бы легкое дело, но реально оцените свои способности.
Теперь по оплате. Я оплачу по WM сумму о которой мы договоримся, причем ТОЛЬКО после того, как получу все файлы и проверю. Если задание будет выполненно один в один с оригиналом, тогда оплачиваю сразу все. Это условие обязательное. Я и сам могу скопировать, но времени сейчас на это нет, а головняков с доделками в последствии мне не нужно.
Если уверены в своих силах, то пишите, предлагайте цены.
Оплату исполнителю проведу только после работы. В том, что вас не кинут можете быть уверены репутацию свою марать не буду.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование76 заявокЗакрыт15 лет назад
Собственно хочу сделать на сайте галерею картинок. Задача состоит в том, что бы в полной новости был выбор как обрезать картинку. То есть я заливаю оригинал 240x320 но можно было средствами сервера изменить размер картинки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Написать модуль для DLE или предложите на каком другом CMS можно это зделать. Возможности Галереи: -Полная интеграция Галереи в Движок -Вывод в 3 колонки на главной ...Закрыт15 лет назад
Привет всем, есть скрипт видео хостинга и довольно неплохой, там есть поддержка закачки файлов по URL, вообщем нужно переписать этот скрипт закачки так чтобы пользователь не ждал пока скачается файл по URL, и чтобы видео ...Закрыт15 лет назад
Требуется написать с "нуля" веб скрипт на aspx или на PHP. Скрипт должен быть многофункционален и иметь биллинговую систему по которой можно совершать денежные операции. Пример человек вводит некую сумму на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо сделать меню для сайта на флеш (10 пунктов).Закрыт15 лет назад
Детали в прикрепленном файлеЗакрыт15 лет назад
- $5
Движок сайта shopcms.ru Сайт http://kino-doma.biz Нужно исправить ошибку скрипта магазина, при которой вместо расширенного описания товаров выдается краткое описание.Завершен15 лет назад
Есть рабочий скрипт статистики нужно добавить пару функцийЗавершен15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо модифицировать flash-галерею, за основу взять http://www.simpleviewer.net/simpleviewer/. Примерное ТЗ во вложении. Более подробное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю. Цену и срок исполнения просьба оставлять только ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад