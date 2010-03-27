Скопировать меню с сайта.

Здравствуйте.

Вот здесь http://demo.rockettheme.com/oct09/typography/rokcandy-examples расположено меню и поисковая строка. Мне нужна сверстанная копия. Проще говоря, мне нужен html файл с приаттаченными нужными файлами разложенными по папкам (js, style, img). Я на локальной машине запускаю файл и вижу точную копию данного меню. Обратите внимание что меню со всеми уровнями вложенности. ТОЧНАЯ КОПИЯ. Если испоьзуются другие шрифты, то чтобы и они подгружались. Далее. Попробуйте воспользоваться поисковой строкой, ну, напишите там хотя бы слово Style. Обратите внимание, как отображаются результаты поиска. В общем мне это тоже надо.

И прошу вас, скопировать казалось бы легкое дело, но реально оцените свои способности.

Теперь по оплате. Я оплачу по WM сумму о которой мы договоримся, причем ТОЛЬКО после того, как получу все файлы и проверю. Если задание будет выполненно один в один с оригиналом, тогда оплачиваю сразу все. Это условие обязательное. Я и сам могу скопировать, но времени сейчас на это нет, а головняков с доделками в последствии мне не нужно.

Если уверены в своих силах, то пишите, предлагайте цены.

Оплату исполнителю проведу только после работы. В том, что вас не кинут можете быть уверены репутацию свою марать не буду.