Исправить ошибку скрипта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

Движок сайта shopcms.ru

Сайт http://kino-doma.biz

Нужно исправить ошибку скрипта магазина, при которой вместо расширенного описания товаров выдается краткое описание.

15 лет назад
zzll
Илья 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ftgame
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
15 лет назад
$5
1 день
Задание было сделано быстро и качественно. Я доволен результатом!

Заявки фрилансеров

ftgame
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
15 лет назад