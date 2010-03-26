Движок MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) Требуется отличное знание ПХП + базовое PgSQL + неплохое ориентирование в этом движке или желание основательно покопаться и освоить его. Желательно - хотя бы основы js. Реальный ...
Модифицировать flash-галерею
Доброго времени суток.
Необходимо модифицировать flash-галерею, за основу взять http://www.simpleviewer.net/simpleviewer/.
Примерное ТЗ во вложении. Более подробное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю.
Цену и срок исполнения просьба оставлять только на сайте.
Требования к исполнителю:
- Быть на связи – icq, желательно skype
- Не пропадать с проектом и сдавать проект в срок, ответственность, исполнительность
- Большой опыт работы с flash
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