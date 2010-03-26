Программинг небольшого каталога КСК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки135 просмотров

Программинг небольшого каталога. Должна быть возможность добавлять сколько угодно городов, в них шоссе и на каждом шоссе располагать любое кол-во ссылок на странички конюшен. На название конюшни кликаем и попадаем на карточку КСК. + нужен обычный бесплатный форум, но его нужно настроить.

15 лет назад
Bezdor
Катя 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров