Форум vBulletin, перенос движка + вестка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Есть форум на vBulletin версия 3.8.4, нужно перенести движок с настройками и базой данных, сверстать для него дизайн.

Пишите цену и сроки.

15 лет назад
astarot82
Петр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров