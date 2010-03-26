Доработать плагин вордпресса QuickShop

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка87 просмотров

Доработать плагин к вордпрессу QuickShop v. 2.0 (именно старую версию, а не текущую 2.2.1):

[quickshop] - добавляет на страницу кнопку "добавить в корзину", при нажатии на кнопку в корзину добавляется "название продукта".

Сделать кнопку "предзаказ":

[quickshop] - добавляет на страницу кнопку "предзаказ", при нажатии на кнопку в корзину добавляется "предзаказ: название продукта".

WordPress
15 лет назад
DrFaust
Адель 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт на Yii

    Требуется сайт на платформе Yii. Дизайн и верстку предоставлю (дизайн по сетке, адаптирован) или Вы сделаете сами если Вам так удобно. Сайт по подбору персонала (не сложный по своему функционалу и без излишних ...

    Yii
    Веб-программирование40 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция с платежной системой 2pay.pro

    Уже готов сайт на joomla 1.5.15 – psychotransformation.com. Нужно: - в процесс регистрации встроить оплату с помощью сервиса 2pay.pro (на сайте системы есть готовые решения для оплаты - нужно только правильно их ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Joomla_Virtuemart+breadcrumbs (pathway)

    К горизонтальному меню, например, "Продажа флота" привязано вертикальное, пункты которого ведут на атегории virtuemart. При переходе в любой пункт этого меню вертикального из хлебных крошек выпадает родительский пункт горизонтального меню "Продажа флота", так как это ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Google карта

    $50

    Необходимо очень быстро сделать страничку, на которой будет карта google и на ней будет нарисован маркер, координаты которого берутся из бд. опрос бд должен производится каждые 10сек (запросы дадим). Следовательно по получению новых координат маркер ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать сайт с удобной админкой + сверстать диз

    $200

    Итак. Есть старый сайт, который специализируется на заправке катриджей и ремонте принтеров. Сейчас на сайте нет никакого управления и чтобы добваить какой-либо материал, необходимо шариться в коде. Необходимо написать сайт с удобной админкой (редактирование/добаление информации ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка проекта на Symfony Framework

    $250

    Требуетса опытный, ответственный человек с частым онлайном для доработки B2B системы построеной на Symfony Framework. Надо сделать: - Ротирующий инфо блок на главной с последними добалениями - Сверстать и изменить дизайн одной ...

    Symfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад