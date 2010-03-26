Для эталона брать www.leoburnett.com со значительными упрощениями 1. На главной странице должен быть логотип заказчика без анимации, без карандаша. Просто неподвижная надпись. Под ней две ссылки "Ярославль", "Кострома". 2. При переходе по каждой ...
Поправить js
Необходимо исправить ошибку в js она связана с редактором ckeditor в 7м и в 8м ие
('container.getChild(...)' - есть null или не является объектом)
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