Управление сервисом OpenVpn

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Закрыт3 заявки209 просмотров

Платформа: linux,Apache,MySql

Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn.

1) Создать базу данных в которой две таблицы:

таблица сетей:

сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ОтправлятьСтатистику.

таблица оплат:

Сеть, ДатаОплаты, СуммаОплаты, ДатаОстановки

2) Создать страничку управления ввода данных в таблицу сетей (сеть должна заполняться из списка сетей OpenVpn)

3) Создать страницу заполнения оплат с расчетом дня отключения.

4) Предупреждать на емайл ежедневно за неделю до отключения пользователя и администратора

5)Если есть флаг статистика, отправлять ежедневную статистику подключения к сети

6)При наступлении даты остановки - остановить сеть

База данных не обязательна, можно все организовать и на текстовых файлах

ApacheLinuxMySQL
15 лет назад
ispvin
Игорь 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TuriBoo
Кирил 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Взялся за задачу. Установил сроки 3 дня. Вопросов практически не задавал - сказал все ясно. Переносил сроки еще два раза, при этом ничего не демонстрируя (типа все почти готово). Через 10 дней перестал отвечать в аську, на мыло, по телефону...

Заявки фрилансеров

TuriBoo
Кирил 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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