Joomla 1.5.9 + VirtueMart 1.1.4 слетела партнерка Устанаваливал VM Affiliate 4 установил после этого перестал работать VirtueMArt сама joomla не пострадала, срочно требуется исправить баг вылетает ошибка 500 ...
Управление сервисом OpenVpn
Платформа: linux,Apache,MySql
Задача:Создать систему дополнительного администрирования сетей OpenVpn.
1) Создать базу данных в которой две таблицы:
таблица сетей:
сеть, емайл пользователя,емайл администратора,флаг Не контролировать, Стоимость в месяц, Дата остановки, ОтправлятьСтатистику.
таблица оплат:
Сеть, ДатаОплаты, СуммаОплаты, ДатаОстановки
2) Создать страничку управления ввода данных в таблицу сетей (сеть должна заполняться из списка сетей OpenVpn)
3) Создать страницу заполнения оплат с расчетом дня отключения.
4) Предупреждать на емайл ежедневно за неделю до отключения пользователя и администратора
5)Если есть флаг статистика, отправлять ежедневную статистику подключения к сети
6)При наступлении даты остановки - остановить сеть
База данных не обязательна, можно все организовать и на текстовых файлах
Выбранный исполнитель
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