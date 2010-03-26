Управление сервисом OpenVpn

Взялся за задачу. Установил сроки 3 дня. Вопросов практически не задавал - сказал все ясно. Переносил сроки еще два раза, при этом ничего не демонстрируя (типа все почти готово). Через 10 дней перестал отвечать в аську, на мыло, по телефону...