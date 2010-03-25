Перенести сайт на Джумлу

Надо статичный сайт kombatt.ru надо перевести на Джумлу и перенести весь контент в таком же виде. Там сейчас меньше десяти страниц.

1) Дизайн и верстка остаются такими же.

2) Адреса страниц (kombatt.ru/standart.shtml) и title остаются такими же - это важно!

3) На внутренних страницах фотографии сейчас открываются в новом окне (http://kombatt.ru/standart.shtml). Надо сделать чтобы каждая крупная фотография открывалась на своей отдельной странице в том же дизайне сайта.

4) Сайт сначала вешается на тестовый домен на том же хостинге, чтобы проверить, что всё в порядке. Потом переносится на основной адрес.

Оплата $20 (webmoney) после выполнения или предлагайте свою цену.

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