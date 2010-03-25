Распарсить файл средствами php

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Нужно распарсить файл вот такого содержания:

1.png(см.прикреп)

Файл нужно разложить по:

1. name_server

2. name_company

3. ip_adress

Т.е нужно создать один шаблон по которому будут выбиратся эти данные из разных файлов. (т.е файлы все одинаковые только данные указанные выше в них разные)

Прикрепляю так же несколько примеров таких файлов.

PHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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