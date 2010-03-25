Нужна верстка шаблона на основе готового http://osc.template-help.com/osc_27741/index.php не нужно делать флаги стран, форму выбора валюты Горизонтальное меню: Главная Новинки СпецПредложения(рекомедуемые) Регистрация Статьи Вход Контакты Вертикальное меню: категории товара, Баннер, ...
Распарсить файл средствами php
Нужно распарсить файл вот такого содержания:
1.png(см.прикреп)
Файл нужно разложить по:
1. name_server
2. name_company
3. ip_adress
Т.е нужно создать один шаблон по которому будут выбиратся эти данные из разных файлов. (т.е файлы все одинаковые только данные указанные выше в них разные)
Прикрепляю так же несколько примеров таких файлов.
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