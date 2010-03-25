Клон функционала сайта netprint.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок149 просмотров

Необходимо создать аналогичный функционал сайта netprint.ru

Дизайн и верстка есть. Нужен только функционал.

ПРосьба указывать цену и сроки.

15 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров