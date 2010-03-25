Нужно сделать сайт.Исходик psd дизайна есть.Хостинг и домен есть. Сайт с админкой.В езде где есть тект, в админке нужен текстовый редактор (чтоб можно было загружать фотки, ставить ссылки ит.д.) Сайт простой. ...
Клон функционала сайта netprint.ru
Необходимо создать аналогичный функционал сайта netprint.ru
Дизайн и верстка есть. Нужен только функционал.
ПРосьба указывать цену и сроки.
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