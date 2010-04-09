Страховой калькулятор

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок220 просмотров

Нужно собрать страховой калькулятор, все вводные данные есть

писать в скайп или icq

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scype dmi3yy

103529324

JavaScript
15 лет назад
Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
1 день
Выполнил работу очень хорошо, правки которые вносили по ходу создания, воспринял нормально, за что очень благодарен, рекомендую
Все прошло нормально.

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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