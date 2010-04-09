Нужно сделать сайт.Исходик psd дизайна есть.Хостинг и домен есть. Сайт с админкой.В езде где есть тект, в админке нужен текстовый редактор (чтоб можно было загружать фотки, ставить ссылки ит.д.) Сайт простой. ...
Страховой калькулятор
Нужно собрать страховой калькулятор, все вводные данные есть
писать в скайп или icq
Собрать на JS
scype dmi3yy
103529324
Выбранный исполнитель
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