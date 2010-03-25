Калькулятор затрат на топливо.

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Нужен калькулятор затрат на топливо.

Формула и соотношения отсюда

http://www.pelletheat.org/3/residential/compareFuel.cfm

Пункт "Appliance Efficiency" должен проставляться только веб-мастером в скрипте.

Кто реально понимает о чем речь и готов быстро сделать пишите цену.

15 лет назад
erkki
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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