Программа-анализатор цен

Добрый день,

Суть программы не такая страшная как название :)

Что делает программа:

1. Имеется исходный Exel-документ с ассортиментом продукции и ценой в USD

2. Имеется популярный интернет-портал магазинов (shop.by)

3. Программа должна прогнать все названия товаров по этому порталу

4. Занести в документ напротив каждого товара стоимость и название магазина, где цена ниже

5. Сохранить

Товаров >2000 едениц