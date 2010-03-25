Php код редиректа

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Закрыт7 заявок174 просмотра

Добрый день

Задача.

Нужен файл (php) редиректа, перенаправления посетителя на другой ресурс.

При этом ОБЯЗАТЕЛЬНОе условие, при переходе-редиректе на сайт, счётчик LI (как пример) должен определять только домен с которого было перенаправление, но никак не домен с которого был переход на домен с редиректом.

то есть

А - пользователь

В - домен файлом редиректа

С- домен куда перешёл А с В по редиректу

D - счетчик на С

Так вот D должен показывать в статистике только домен В

Спасибо. Жду Ваши предложения.

PHP
15 лет назад
selldigi
Евгений 
45 лет
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Был
8 лет назад

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k0rvin
Иван 
32 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$50
1 день

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k0rvin
Иван 
32 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад