Php код редиректа

Добрый день

Задача.

Нужен файл (php) редиректа, перенаправления посетителя на другой ресурс.

При этом ОБЯЗАТЕЛЬНОе условие, при переходе-редиректе на сайт, счётчик LI (как пример) должен определять только домен с которого было перенаправление, но никак не домен с которого был переход на домен с редиректом.

то есть

А - пользователь

В - домен файлом редиректа

С- домен куда перешёл А с В по редиректу

D - счетчик на С

Так вот D должен показывать в статистике только домен В

Спасибо. Жду Ваши предложения.