Здравствуйте! Необходимо обновить сайт http://magnolia.kz/ На данном этапе нужно знать тех. возможность и цену (отдельно по каждому пункту), пока с сохранением дизайна: 1) Внедрение поиска по сайту 2) Приведение внешнего вида ...
Приложения для Контактов
Необходимо разработать приложение для соц. сети Vkontakte.ru. Есть готовый скрипт php+flash который работает на сайте. Нужно сделать что то подобное http://online-cards.net/?p=151, сайт мой, скрипт имеется! Суть приложения - генератор открыток, с возможностью добавления голоса (файл в формате mp3), в генераторе должны быть празники по категориям, в категории празника будут рамки для фото, должна быть поддержка загрузки фото с компьютера. Нужно разработать уже готовое приложение серверную и клиентскую части! Сроки и цены!
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