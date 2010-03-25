Приложения для Контактов

Необходимо разработать приложение для соц. сети Vkontakte.ru. Есть готовый скрипт php+flash который работает на сайте. Нужно сделать что то подобное http://online-cards.net/?p=151, сайт мой, скрипт имеется! Суть приложения - генератор открыток, с возможностью добавления голоса (файл в формате mp3), в генераторе должны быть празники по категориям, в категории празника будут рамки для фото, должна быть поддержка загрузки фото с компьютера. Нужно разработать уже готовое приложение серверную и клиентскую части! Сроки и цены!