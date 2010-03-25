Небольшие правки joomla

После переноса сайта, страница поиска начала отображаться как до ее изменения. Видимо в файле жестко прописаны ссылки.

Шаблон резиновый, надо сделать ширину при которой будет появляться горизонтальная прокрутка при разрешении 1024 или даже под 800 , сейчас под 1280. Оригинал шаблона с нормальной шириной есть.