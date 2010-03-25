Доработать реферальную систему

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Есть Скрипт в котором предусмотрена реферальная система, при регистрации по реф ссылке реферал не защитывается

нужно исправить даную ошибку

15 лет назад
ekspopriator
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MonkeyWeb
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

MonkeyWeb
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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