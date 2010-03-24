Ищем PHP программиста для реализации проекта на Drupal. Желательно из Киева. Требования: - Опыт работы с PHP и MySQL более 3-х лет - Опыт работы с Drupal более 2-х лет ...
Нужно сделать модуль из стандартного (CMS Danneo)
Кратко:
взять модуль статей и добавить поля под текст, под картинки.
Подробнее в ТЗ
указывайте цену и срок. Те, кто не знает CMS, не беспокоить, т.к. в итоге работа должна быть сделана хорошо, как и в других модулях, а не по своему, что потом не разобраться.
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