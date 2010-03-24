Нужно сделать модуль из стандартного (CMS Danneo)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок93 просмотра

Кратко:

взять модуль статей и добавить поля под текст, под картинки.

Подробнее в ТЗ

указывайте цену и срок. Те, кто не знает CMS, не беспокоить, т.к. в итоге работа должна быть сделана хорошо, как и в других модулях, а не по своему, что потом не разобраться.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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