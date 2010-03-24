Разработка приложения для Вконтакте

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки190 просмотров

Необходимо разработать приложения для соц. сети "вконтакте"

суть полного тз - будет изложена в процессе общения

основные направления приложения

1. работа с вебкамерой

2. работа с микрофоном

3. возможность работы по принципу p2p (т.е. клиент-клиент)

4. возможность интеграции чата

требования:

1. коммуникабельность

2. осведомленность в теме приложений для соц. сети "вконтакте"

3. без 3-х лиц, результаты работы не должны уйти за пределами меня(заказчика) и вас(исполнителя), в случае если замечу оное - будут приняты меры!

4. портфолио, можно и без

бюджет ДО 1к$

15 лет назад
labs
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Immortol111
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад
$700
20 дней
Кидала

Заявки фрилансеров

Immortol111
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад