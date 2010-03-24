Доработать плагин для WordPress

У нас есть плагин для WordPress. Его суть - автоматическое добавление статей с одного сайта в блог.

Нужно доработать плагин чтобы он мог постить из нескольких статейных сайтов + внести в него некоторые изменения.

Сайты, которые нужно будет парсить: Articlebase.com и Isnare.com

пример статьи на каждом:

http://www.articlesbase.com/recipes-articles/fun-kids-recipe-how-to-make-popcorn-cake-1945430.html (упрощённый вид статьи http://www.articlesbase.com/ezine/1945430)

http://www.isnare.com/?aid=503409&ca=Automotive (упрощённый вид http://www.isnare.com/html.php?aid=503409)

Доработки плагина:

- Редактирование tasks после создания

- Возможность постинга в определённое время

Детали при личном общении.

Пожалуйста, пишите цену и сроки только в проект, без личных сообщений.

Не пишите если не работали с WordPress.