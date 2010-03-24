Запись на прием к врачу с элементами соц сети.

Необходимо написать систему (сайт) реализующую следующие функции:

1. Регистрируется пользователь, выбирает больницу, далее выбирает врача и по свободному времени записывается на прием.

2. Регистратура больницы может контролировать очередь и выводить бланки (номерки)

3. Врачи больниц могут регистрироваться и создавать сообщества по проблемам и проводить беседы (семинары)

4. Представители бизнеса в сфере медицины могут регистрироваться и предлагать свои услуги и оборудование (представителям больниц). Соответственно что бы "бизнесмены" могли разместить рекламу на сайте (тут можно использовать баннерные системы).

Вот пример электронной регистратуры:

http://www.medinline.ru

Дизайн окончательный мой! (от вас простой дизайн для проверки работы и наглядности)

В прикрепленном файле описание.