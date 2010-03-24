Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ) задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для ...
Запись на прием к врачу с элементами соц сети.
Необходимо написать систему (сайт) реализующую следующие функции:
1. Регистрируется пользователь, выбирает больницу, далее выбирает врача и по свободному времени записывается на прием.
2. Регистратура больницы может контролировать очередь и выводить бланки (номерки)
3. Врачи больниц могут регистрироваться и создавать сообщества по проблемам и проводить беседы (семинары)
4. Представители бизнеса в сфере медицины могут регистрироваться и предлагать свои услуги и оборудование (представителям больниц). Соответственно что бы "бизнесмены" могли разместить рекламу на сайте (тут можно использовать баннерные системы).
Вот пример электронной регистратуры:
Дизайн окончательный мой! (от вас простой дизайн для проверки работы и наглядности)
В прикрепленном файле описание.
Заявки фрилансеров
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