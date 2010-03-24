Запись на прием к врачу с элементами соц сети.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок436 просмотров

Необходимо написать систему (сайт) реализующую следующие функции:

1. Регистрируется пользователь, выбирает больницу, далее выбирает врача и по свободному времени записывается на прием.

2. Регистратура больницы может контролировать очередь и выводить бланки (номерки)

3. Врачи больниц могут регистрироваться и создавать сообщества по проблемам и проводить беседы (семинары)

4. Представители бизнеса в сфере медицины могут регистрироваться и предлагать свои услуги и оборудование (представителям больниц). Соответственно что бы "бизнесмены" могли разместить рекламу на сайте (тут можно использовать баннерные системы).

Вот пример электронной регистратуры:

http://www.medinline.ru

Дизайн окончательный мой! (от вас простой дизайн для проверки работы и наглядности)

В прикрепленном файле описание.

15 лет назад
menkars
Петр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт вывода фотографий для сайта-фотогаллереи

    $200

    Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ) задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Мелкие фиксы, Джумла

    $50

    Есть сайт tokareff.me. Разработчики сдали криво, нужно кое что поправить: 1.Главная страница: 1.1 Под картинкой телефона ввести номер +7 926 671 8888 Второй убрать 1.2 В "Новых предложениях" убрать ограничение ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется создать сайт на Joomla.

    $100

    Сроки 10 дней. Быстрее сделаете - быстрее дам новый заказ. Вёрстка нужна дивами, кроссбраузерная. И точь-в-точь с макетом, я не хочу потом тратить и Ваше и моё время на поправки расстояний, размеров и т.п. ...

    JoomlajQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Програмирование сайта, psd+html css предоставлю

    Дизайн Главной и всех внутренних и личного кабинета предоставиться в сверстанном формате html+css,нужна только программная часть работы техническое задание в приложение От вас жду контактов, бюджета и сроков. P.s. Заранее спасибо!

    CSSHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вёрстка и программинг

    $700

    Нужно сделать вёрстку и движок для информационно-поискового сайта. Требуется опытный программист. Основные модули: Объявления в сортируемых блоках. Каталог компаний. Так же, в сортируемых блоках. Сортируемая таблица с ценами. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать флеш-ролики из готовых кадров

    Необходимо собрать флэш-ролик из готовых кадров, по аналогии с уже готовым. Ролик представляет собой движение фигурки человека или животного из 104-ех кадров по 6-ти направлениям. (т.е кл-во кадров = 104 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Конверт БД

    $250

    Необходимо написать парсер для конвертации БД сайта исходный движок – на языке Perl, в итоге должны получиться таблицы БД для Joomla!. Вознаграждение гарантированно.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад