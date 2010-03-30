Разработать flv Flash плеер с плейлистом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка168 просмотров

Необходимо разработать flv и image Flash плеер с плей листом

Плеер должен брать url flv и картинок из XML.

Также должен выдавать embed code.

Язык Action Script 3.

Можно использовать готовый плеер, только чтоб выглядел в соответствии с дизайном

Срок: 1 день

Дизайн по запросу.

15 лет назад
maxbsoft
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Limeflash
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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Limeflash
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад