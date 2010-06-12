Подогнать флеш под разрешения, двиг на osCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка71 просмотр

Необходимо подогнать флеш (шапка сайта) под различные разрешения мониторов для корректного отображения содержимого.

Движок osCommerce 2.2-MS2, хостер- агава.

Исполнители с регой менее года- не рассматриваются (также и с отрицательными отзывами)!

15 лет назад
SergioPavlo
Сергей 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Как всегда, выполнено на высоте. Спасибо

Заявки фрилансеров

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад